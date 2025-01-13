SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Spiner
Senja Karesa Putri

Spiner

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 108%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
740
Kârla kapanan işlemler:
468 (63.24%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (36.76%)
En iyi işlem:
2 340.15 USD
En kötü işlem:
-497.11 USD
Brüt kâr:
76 965.55 USD (82 862 pips)
Brüt zarar:
-31 995.00 USD (65 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (532.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 005.78 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
75.84%
Maks. mevduat yükü:
16.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
25.09
Alış işlemleri:
359 (48.51%)
Satış işlemleri:
381 (51.49%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
60.77 USD
Ortalama kâr:
164.46 USD
Ortalama zarar:
-117.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 792.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 792.08 USD (6)
Aylık büyüme:
5.36%
Yıllık tahmin:
64.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.38 USD
Maksimum:
1 792.08 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (1 792.08 USD)
Varlığa göre:
30.59% (19 073.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 340.15 USD
En kötü işlem: -497 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +532.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 792.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SalmaMarkets-Live
0.46 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.09 19:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 15:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.15 05:15
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.26 22:25
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.25 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
2025.01.30 09:00
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Spiner
Ayda 30 USD
108%
0
0
USD
65K
USD
73
100%
740
63%
76%
2.40
60.77
USD
31%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.