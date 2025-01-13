- 成長
トレード:
857
利益トレード:
545 (63.59%)
損失トレード:
312 (36.41%)
ベストトレード:
2 340.15 USD
最悪のトレード:
-497.11 USD
総利益:
86 766.84 USD (95 171 pips)
総損失:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
最大連続の勝ち:
11 (532.11 USD)
最大連続利益:
4 005.78 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
75.57%
最大入金額:
16.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
28.44
長いトレード:
418 (48.77%)
短いトレード:
439 (51.23%)
プロフィットファクター:
2.42
期待されたペイオフ:
59.46 USD
平均利益:
159.21 USD
平均損失:
-114.76 USD
最大連続の負け:
6 (-1 792.08 USD)
最大連続損失:
-1 792.08 USD (6)
月間成長:
2.88%
年間予想:
34.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.38 USD
最大の:
1 792.08 USD (1.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.76% (1 792.08 USD)
エクイティによる:
30.59% (19 073.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|51K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|21K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 340.15 USD
最悪のトレード: -497 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +532.11 USD
最大連続損失: -1 792.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
127%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
86
100%
857
63%
76%
2.42
59.46
USD
USD
31%
1:200