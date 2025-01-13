Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 SalmaMarkets-Live 0.46 × 13