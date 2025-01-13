- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
858
Gewinntrades:
546 (63.63%)
Verlusttrades:
312 (36.36%)
Bester Trade:
2 340.15 USD
Schlechtester Trade:
-497.11 USD
Bruttoprofit:
86 801.97 USD (95 267 pips)
Bruttoverlust:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (532.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 005.78 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
75.57%
Max deposit load:
16.24%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
28.46
Long-Positionen:
419 (48.83%)
Short-Positionen:
439 (51.17%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
59.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-114.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 792.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 792.08 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.54%
Jahresprognose:
30.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.38 USD
Maximaler:
1 792.08 USD (1.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.76% (1 792.08 USD)
Kapital:
30.59% (19 073.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|858
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 340.15 USD
Schlechtester Trade: -497 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +532.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 792.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
127%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
86
100%
858
63%
76%
2.42
59.44
USD
USD
31%
1:200