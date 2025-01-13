- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
740
Profit Trade:
468 (63.24%)
Loss Trade:
272 (36.76%)
Best Trade:
2 340.15 USD
Worst Trade:
-497.11 USD
Profitto lordo:
76 965.55 USD (82 862 pips)
Perdita lorda:
-31 995.00 USD (65 931 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (532.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 005.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
75.84%
Massimo carico di deposito:
16.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
25.09
Long Trade:
359 (48.51%)
Short Trade:
381 (51.49%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
60.77 USD
Profitto medio:
164.46 USD
Perdita media:
-117.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 792.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 792.08 USD (6)
Crescita mensile:
5.36%
Previsione annuale:
64.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.38 USD
Massimale:
1 792.08 USD (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.76% (1 792.08 USD)
Per equità:
30.59% (19 073.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|740
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|45K
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 340.15 USD
Worst Trade: -497 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +532.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1 792.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
108%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
73
100%
740
63%
76%
2.40
60.77
USD
USD
31%
1:200