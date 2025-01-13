СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Spiner
Senja Karesa Putri

Spiner

Senja Karesa Putri
0 отзывов
Надежность
86 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 127%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
857
Прибыльных трейдов:
545 (63.59%)
Убыточных трейдов:
312 (36.41%)
Лучший трейд:
2 340.15 USD
Худший трейд:
-497.11 USD
Общая прибыль:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Общий убыток:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (532.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 005.78 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
75.57%
Макс. загрузка депозита:
16.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
28.44
Длинных трейдов:
418 (48.77%)
Коротких трейдов:
439 (51.23%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
59.46 USD
Средняя прибыль:
159.21 USD
Средний убыток:
-114.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 792.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 792.08 USD (6)
Прирост в месяц:
2.88%
Годовой прогноз:
34.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.38 USD
Максимальная:
1 792.08 USD (1.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.76% (1 792.08 USD)
По эквити:
30.59% (19 073.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 857
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 340.15 USD
Худший трейд: -497 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +532.11 USD
Макс. убыток в серии: -1 792.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.46 × 13
Нет отзывов
2025.12.19 04:17
2025.12.12 08:08
2025.12.12 08:08
2025.12.02 17:21
2025.10.08 07:33
2025.10.08 07:33
2025.10.06 01:14
2025.09.23 10:30
2025.09.23 10:30
2025.09.09 19:45
2025.09.04 13:56
2025.09.04 13:56
2025.08.28 15:17
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.12 17:37
2025.07.22 10:52
2025.07.22 10:52
2025.07.15 05:15
2025.04.03 09:26
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.