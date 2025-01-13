- Прирост
Всего трейдов:
857
Прибыльных трейдов:
545 (63.59%)
Убыточных трейдов:
312 (36.41%)
Лучший трейд:
2 340.15 USD
Худший трейд:
-497.11 USD
Общая прибыль:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Общий убыток:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (532.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 005.78 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
75.57%
Макс. загрузка депозита:
16.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
28.44
Длинных трейдов:
418 (48.77%)
Коротких трейдов:
439 (51.23%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
59.46 USD
Средняя прибыль:
159.21 USD
Средний убыток:
-114.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 792.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 792.08 USD (6)
Прирост в месяц:
2.88%
Годовой прогноз:
34.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.38 USD
Максимальная:
1 792.08 USD (1.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.76% (1 792.08 USD)
По эквити:
30.59% (19 073.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +2 340.15 USD
Худший трейд: -497 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +532.11 USD
Макс. убыток в серии: -1 792.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
Нет отзывов
