Total de Trades:
857
Transacciones Rentables:
545 (63.59%)
Transacciones Irrentables:
312 (36.41%)
Mejor transacción:
2 340.15 USD
Peor transacción:
-497.11 USD
Beneficio Bruto:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (532.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 005.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
75.57%
Carga máxima del depósito:
16.24%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
28.44
Transacciones Largas:
418 (48.77%)
Transacciones Cortas:
439 (51.23%)
Factor de Beneficio:
2.42
Beneficio Esperado:
59.46 USD
Beneficio medio:
159.21 USD
Pérdidas medias:
-114.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 792.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 792.08 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.88%
Pronóstico anual:
34.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.38 USD
Máxima:
1 792.08 USD (1.71%)
Reducción relativa:
De balance:
2.76% (1 792.08 USD)
De fondos:
30.59% (19 073.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
127%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
86
100%
857
63%
76%
2.42
59.46
USD
USD
31%
1:200