Senja Karesa Putri

Spiner

Senja Karesa Putri
0 comentarios
Fiabilidad
86 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 127%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
857
Transacciones Rentables:
545 (63.59%)
Transacciones Irrentables:
312 (36.41%)
Mejor transacción:
2 340.15 USD
Peor transacción:
-497.11 USD
Beneficio Bruto:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (532.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 005.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
75.57%
Carga máxima del depósito:
16.24%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
28.44
Transacciones Largas:
418 (48.77%)
Transacciones Cortas:
439 (51.23%)
Factor de Beneficio:
2.42
Beneficio Esperado:
59.46 USD
Beneficio medio:
159.21 USD
Pérdidas medias:
-114.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 792.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 792.08 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.88%
Pronóstico anual:
34.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.38 USD
Máxima:
1 792.08 USD (1.71%)
Reducción relativa:
De balance:
2.76% (1 792.08 USD)
De fondos:
30.59% (19 073.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 857
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 340.15 USD
Peor transacción: -497 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +532.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 792.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.46 × 13
No hay comentarios
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
2025.12.02 17:21
2025.10.08 07:33
2025.10.06 01:14
2025.09.23 10:30
2025.09.09 19:45
2025.09.04 13:56
2025.08.28 15:17
2025.08.18 12:57
2025.08.12 17:37
2025.07.22 10:52
2025.07.15 05:15
2025.04.03 09:26
