- 자본
- 축소
트레이드:
866
이익 거래:
550 (63.51%)
손실 거래:
316 (36.49%)
최고의 거래:
2 340.15 USD
최악의 거래:
-497.11 USD
총 수익:
87 480.08 USD (96 119 pips)
총 손실:
-36 057.31 USD (75 189 pips)
연속 최대 이익:
11 (532.11 USD)
연속 최대 이익:
4 005.78 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
75.57%
최대 입금량:
16.24%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
28.69
롱(주식매수):
422 (48.73%)
숏(주식차입매도):
444 (51.27%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
59.38 USD
평균 이익:
159.05 USD
평균 손실:
-114.11 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 792.08 USD)
연속 최대 손실:
-1 792.08 USD (6)
월별 성장률:
1.36%
연간 예측:
16.49%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
26.38 USD
최대한의:
1 792.08 USD (1.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.76% (1 792.08 USD)
자본금별:
30.59% (19 073.04 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
