Negociações:
857
Negociações com lucro:
545 (63.59%)
Negociações com perda:
312 (36.41%)
Melhor negociação:
2 340.15 USD
Pior negociação:
-497.11 USD
Lucro bruto:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Perda bruta:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (532.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 005.78 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
75.57%
Depósito máximo carregado:
16.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
28.44
Negociações longas:
418 (48.77%)
Negociações curtas:
439 (51.23%)
Fator de lucro:
2.42
Valor esperado:
59.46 USD
Lucro médio:
159.21 USD
Perda média:
-114.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 792.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 792.08 USD (6)
Crescimento mensal:
2.88%
Previsão anual:
34.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.38 USD
Máximo:
1 792.08 USD (1.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.76% (1 792.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.59% (19 073.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 340.15 USD
Pior negociação: -497 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +532.11 USD
Máxima perda consecutiva: -1 792.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
SalmaMarkets-Live
|0.46 × 13
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
127%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
86
100%
857
63%
76%
2.42
59.46
USD
USD
31%
1:200