Senja Karesa Putri

Spiner

Senja Karesa Putri
0 comentários
Confiabilidade
86 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 127%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
857
Negociações com lucro:
545 (63.59%)
Negociações com perda:
312 (36.41%)
Melhor negociação:
2 340.15 USD
Pior negociação:
-497.11 USD
Lucro bruto:
86 766.84 USD (95 171 pips)
Perda bruta:
-35 805.82 USD (74 569 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (532.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 005.78 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
75.57%
Depósito máximo carregado:
16.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
28.44
Negociações longas:
418 (48.77%)
Negociações curtas:
439 (51.23%)
Fator de lucro:
2.42
Valor esperado:
59.46 USD
Lucro médio:
159.21 USD
Perda média:
-114.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 792.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 792.08 USD (6)
Crescimento mensal:
2.88%
Previsão anual:
34.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.38 USD
Máximo:
1 792.08 USD (1.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.76% (1 792.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.59% (19 073.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 857
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 340.15 USD
Pior negociação: -497 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +532.11 USD
Máxima perda consecutiva: -1 792.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
SalmaMarkets-Live
0.46 × 13
Sem comentários
2025.12.19 04:17
