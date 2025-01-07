- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
120 (69.36%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.64%)
En iyi işlem:
18.00 USD
En kötü işlem:
-30.00 USD
Brüt kâr:
653.95 USD (32 950 pips)
Brüt zarar:
-558.92 USD (27 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (60.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.58 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
1.39%
Maks. mevduat yükü:
11.04%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
97 (56.07%)
Satış işlemleri:
76 (43.93%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
5.45 USD
Ortalama zarar:
-10.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-41.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.00 USD (2)
Aylık büyüme:
25.35%
Yıllık tahmin:
307.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.88 USD (39.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.71% (79.88 USD)
Varlığa göre:
16.06% (24.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.00 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
68%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
42
100%
173
69%
1%
1.17
0.55
USD
USD
39%
1:500