交易:
248
盈利交易:
168 (67.74%)
亏损交易:
80 (32.26%)
最好交易:
23.86 USD
最差交易:
-30.00 USD
毛利:
918.13 USD (46 139 pips)
毛利亏损:
-791.42 USD (39 546 pips)
最大连续赢利:
17 (60.89 USD)
最大连续盈利:
65.58 USD (10)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.39%
最大入金加载:
17.91%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
1.59
长期交易:
160 (64.52%)
短期交易:
88 (35.48%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
5.47 USD
平均损失:
-9.89 USD
最大连续失误:
5 (-41.34 USD)
最大连续亏损:
-52.00 USD (2)
每月增长:
21.81%
年度预测:
264.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
79.88 USD (39.68%)
相对跌幅:
结余:
41.61% (66.78 USD)
净值:
16.06% (24.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.86 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +60.89 USD
最大连续亏损: -41.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
166
USD
USD
56
100%
248
67%
1%
1.16
0.51
USD
USD
42%
1:500