Agus Wahyu Pratomo

Gold Breaker

Agus Wahyu Pratomo
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
168 (67.46%)
Transacciones Irrentables:
81 (32.53%)
Mejor transacción:
23.86 USD
Peor transacción:
-30.00 USD
Beneficio Bruto:
918.13 USD (46 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-800.54 USD (40 001 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (60.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.58 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
1.39%
Carga máxima del depósito:
17.91%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
1.47
Transacciones Largas:
161 (64.66%)
Transacciones Cortas:
88 (35.34%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
5.47 USD
Pérdidas medias:
-9.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-41.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-52.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.00%
Pronóstico anual:
218.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
79.88 USD (39.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.61% (66.78 USD)
De fondos:
16.06% (24.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.86 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +60.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
otros 78...
No hay comentarios
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
