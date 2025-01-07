- 자본
- 축소
트레이드:
258
이익 거래:
173 (67.05%)
손실 거래:
85 (32.95%)
최고의 거래:
23.86 USD
최악의 거래:
-30.00 USD
총 수익:
944.43 USD (47 450 pips)
총 손실:
-838.86 USD (41 914 pips)
연속 최대 이익:
17 (60.89 USD)
연속 최대 이익:
65.58 USD (10)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
1.39%
최대 입금량:
17.91%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
167 (64.73%)
숏(주식차입매도):
91 (35.27%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
5.46 USD
평균 손실:
-9.87 USD
연속 최대 손실:
5 (-41.34 USD)
연속 최대 손실:
-52.00 USD (2)
월별 성장률:
15.47%
연간 예측:
187.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
79.88 USD (39.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.61% (66.78 USD)
자본금별:
16.06% (24.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.86 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +60.89 USD
연속 최대 손실: -41.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
80%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
57
100%
258
67%
1%
1.12
0.41
USD
USD
42%
1:500