Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CPTMarketsLtd-Live 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 1 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 10 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 1 AUSCommercial-Live 2 0.17 × 12 78 plus...