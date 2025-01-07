SinaisSeções
Agus Wahyu Pratomo

Gold Breaker

Agus Wahyu Pratomo
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
168 (67.46%)
Negociações com perda:
81 (32.53%)
Melhor negociação:
23.86 USD
Pior negociação:
-30.00 USD
Lucro bruto:
918.13 USD (46 139 pips)
Perda bruta:
-800.54 USD (40 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (60.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.58 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
17.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
1.47
Negociações longas:
161 (64.66%)
Negociações curtas:
88 (35.34%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
5.47 USD
Perda média:
-9.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-41.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.00 USD (2)
Crescimento mensal:
18.00%
Previsão anual:
218.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
79.88 USD (39.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.61% (66.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (24.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 6.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.86 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +60.89 USD
Máxima perda consecutiva: -41.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
