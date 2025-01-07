- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
168 (67.46%)
Negociações com perda:
81 (32.53%)
Melhor negociação:
23.86 USD
Pior negociação:
-30.00 USD
Lucro bruto:
918.13 USD (46 139 pips)
Perda bruta:
-800.54 USD (40 001 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (60.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.58 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
17.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
1.47
Negociações longas:
161 (64.66%)
Negociações curtas:
88 (35.34%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
5.47 USD
Perda média:
-9.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-41.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-52.00 USD (2)
Crescimento mensal:
18.00%
Previsão anual:
218.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
79.88 USD (39.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.61% (66.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (24.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|118
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.86 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +60.89 USD
Máxima perda consecutiva: -41.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
78 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
95%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
56
100%
249
67%
1%
1.14
0.47
USD
USD
42%
1:500