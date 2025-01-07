SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Breaker
Agus Wahyu Pratomo

Gold Breaker

Agus Wahyu Pratomo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 79%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
250
Gewinntrades:
168 (67.20%)
Verlusttrades:
82 (32.80%)
Bester Trade:
23.86 USD
Schlechtester Trade:
-30.00 USD
Bruttoprofit:
918.13 USD (46 139 pips)
Bruttoverlust:
-813.40 USD (40 644 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (60.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
65.58 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
1.39%
Max deposit load:
17.91%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
1.31
Long-Positionen:
161 (64.40%)
Short-Positionen:
89 (35.60%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-41.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-52.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.58%
Jahresprognose:
19.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
79.88 USD (39.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.61% (66.78 USD)
Kapital:
16.06% (24.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 250
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.86 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
noch 78 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Breaker
30 USD pro Monat
79%
0
0
USD
144
USD
56
100%
250
67%
1%
1.12
0.42
USD
42%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.