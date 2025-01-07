- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
167 (67.61%)
Убыточных трейдов:
80 (32.39%)
Лучший трейд:
23.86 USD
Худший трейд:
-30.00 USD
Общая прибыль:
911.37 USD (45 801 pips)
Общий убыток:
-791.42 USD (39 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (60.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.58 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
17.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
159 (64.37%)
Коротких трейдов:
88 (35.63%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-9.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-41.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.00 USD (2)
Прирост в месяц:
16.84%
Годовой прогноз:
204.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.88 USD (39.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.61% (66.78 USD)
По эквити:
16.06% (24.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.86 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +60.89 USD
Макс. убыток в серии: -41.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
55
100%
247
67%
1%
1.15
0.49
USD
USD
42%
1:500