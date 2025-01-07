СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Breaker
Agus Wahyu Pratomo

Gold Breaker

Agus Wahyu Pratomo
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 98%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
167 (67.61%)
Убыточных трейдов:
80 (32.39%)
Лучший трейд:
23.86 USD
Худший трейд:
-30.00 USD
Общая прибыль:
911.37 USD (45 801 pips)
Общий убыток:
-791.42 USD (39 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (60.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.58 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
17.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
159 (64.37%)
Коротких трейдов:
88 (35.63%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-9.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-41.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.00 USD (2)
Прирост в месяц:
16.84%
Годовой прогноз:
204.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.88 USD (39.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.61% (66.78 USD)
По эквити:
16.06% (24.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 247
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.86 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +60.89 USD
Макс. убыток в серии: -41.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
еще 78...
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 18:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.3% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Breaker
30 USD в месяц
98%
0
0
USD
159
USD
55
100%
247
67%
1%
1.15
0.49
USD
42%
1:500
