SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ABG V1 HFM
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 82%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
163 (87.63%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (12.37%)
En iyi işlem:
56.70 USD
En kötü işlem:
-28.96 USD
Brüt kâr:
395.72 USD (23 983 pips)
Brüt zarar:
-151.20 USD (13 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (46.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
50.45%
Maks. mevduat yükü:
11.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
80 (43.01%)
Satış işlemleri:
106 (56.99%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
2.43 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.70 USD (2)
Aylık büyüme:
3.68%
Yıllık tahmin:
44.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
46.88 USD (10.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.26% (46.88 USD)
Varlığa göre:
35.03% (141.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDr 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDr 245
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDr 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.70 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.

Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot

🔹 Registrasi :

🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut

Terima kasih

Email ke Indonesia@hfm.com ya

İnceleme yok
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 13:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Share of trading days is too low
2025.01.07 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.07 15:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 15:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 15:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ABG V1 HFM
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
545
USD
37
100%
186
87%
50%
2.61
1.31
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.