- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
238
利益トレード:
207 (86.97%)
損失トレード:
31 (13.03%)
ベストトレード:
56.70 USD
最悪のトレード:
-28.96 USD
総利益:
507.36 USD (30 798 pips)
総損失:
-198.43 USD (18 003 pips)
最大連続の勝ち:
42 (46.94 USD)
最大連続利益:
56.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
52.43%
最大入金額:
11.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.59
長いトレード:
111 (46.64%)
短いトレード:
127 (53.36%)
プロフィットファクター:
2.56
期待されたペイオフ:
1.30 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-6.40 USD
最大連続の負け:
2 (-40.70 USD)
最大連続損失:
-40.70 USD (2)
月間成長:
5.31%
年間予想:
64.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.88 USD (10.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.26% (46.88 USD)
エクイティによる:
35.03% (141.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDr
|309
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.70 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.94 USD
最大連続損失: -40.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
103%
0
0
USD
USD
609
USD
USD
51
100%
238
86%
52%
2.55
1.30
USD
USD
35%
1:500