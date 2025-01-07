- 자본
- 축소
트레이드:
243
이익 거래:
211 (86.83%)
손실 거래:
32 (13.17%)
최고의 거래:
56.70 USD
최악의 거래:
-28.96 USD
총 수익:
517.88 USD (31 474 pips)
총 손실:
-202.88 USD (18 448 pips)
연속 최대 이익:
42 (46.94 USD)
연속 최대 이익:
56.70 USD (1)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
52.43%
최대 입금량:
11.13%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.72
롱(주식매수):
114 (46.91%)
숏(주식차입매도):
129 (53.09%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
1.30 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-6.34 USD
연속 최대 손실:
2 (-40.70 USD)
연속 최대 손실:
-40.70 USD (2)
월별 성장률:
3.90%
연간 예측:
47.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.88 USD (10.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.26% (46.88 USD)
자본금별:
35.03% (141.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDr
|315
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.70 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +46.94 USD
연속 최대 손실: -40.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.
Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot
🔹 Registrasi :
🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut
Terima kasih
Email ke Indonesia@hfm.com ya
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
105%
0
0
USD
USD
615
USD
USD
53
100%
243
86%
52%
2.55
1.30
USD
USD
35%
1:500