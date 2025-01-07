- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
238
Transacciones Rentables:
207 (86.97%)
Transacciones Irrentables:
31 (13.03%)
Mejor transacción:
56.70 USD
Peor transacción:
-28.96 USD
Beneficio Bruto:
507.36 USD (30 798 pips)
Pérdidas Brutas:
-198.43 USD (18 003 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (46.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
52.43%
Carga máxima del depósito:
11.13%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.59
Transacciones Largas:
111 (46.64%)
Transacciones Cortas:
127 (53.36%)
Factor de Beneficio:
2.56
Beneficio Esperado:
1.30 USD
Beneficio medio:
2.45 USD
Pérdidas medias:
-6.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-40.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.31%
Pronóstico anual:
64.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.88 USD (10.26%)
Reducción relativa:
De balance:
10.26% (46.88 USD)
De fondos:
35.03% (141.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDr
|309
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +56.70 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +46.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
