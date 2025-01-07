SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ABG V1 HFM
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 103%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
238
Transacciones Rentables:
207 (86.97%)
Transacciones Irrentables:
31 (13.03%)
Mejor transacción:
56.70 USD
Peor transacción:
-28.96 USD
Beneficio Bruto:
507.36 USD (30 798 pips)
Pérdidas Brutas:
-198.43 USD (18 003 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (46.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
52.43%
Carga máxima del depósito:
11.13%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.59
Transacciones Largas:
111 (46.64%)
Transacciones Cortas:
127 (53.36%)
Factor de Beneficio:
2.56
Beneficio Esperado:
1.30 USD
Beneficio medio:
2.45 USD
Pérdidas medias:
-6.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-40.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.31%
Pronóstico anual:
64.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.88 USD (10.26%)
Reducción relativa:
De balance:
10.26% (46.88 USD)
De fondos:
35.03% (141.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDr 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDr 309
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDr 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.70 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +46.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.

Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot

🔹 Registrasi :

🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut

Terima kasih

Email ke Indonesia@hfm.com ya

No hay comentarios
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 13:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ABG V1 HFM
30 USD al mes
103%
0
0
USD
609
USD
51
100%
238
86%
52%
2.55
1.30
USD
35%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.