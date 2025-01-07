SinaisSeções
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 103%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
238
Negociações com lucro:
207 (86.97%)
Negociações com perda:
31 (13.03%)
Melhor negociação:
56.70 USD
Pior negociação:
-28.96 USD
Lucro bruto:
507.36 USD (30 798 pips)
Perda bruta:
-198.43 USD (18 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (46.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
52.43%
Depósito máximo carregado:
11.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.59
Negociações longas:
111 (46.64%)
Negociações curtas:
127 (53.36%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-6.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-40.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.70 USD (2)
Crescimento mensal:
5.31%
Previsão anual:
64.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.88 USD (10.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.26% (46.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.03% (141.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDr 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDr 309
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDr 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.70 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.94 USD
Máxima perda consecutiva: -40.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 13:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
