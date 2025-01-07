- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
238
Negociações com lucro:
207 (86.97%)
Negociações com perda:
31 (13.03%)
Melhor negociação:
56.70 USD
Pior negociação:
-28.96 USD
Lucro bruto:
507.36 USD (30 798 pips)
Perda bruta:
-198.43 USD (18 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (46.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
52.43%
Depósito máximo carregado:
11.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.59
Negociações longas:
111 (46.64%)
Negociações curtas:
127 (53.36%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
1.30 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-6.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-40.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.70 USD (2)
Crescimento mensal:
5.31%
Previsão anual:
64.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.88 USD (10.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.26% (46.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.03% (141.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDr
|309
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.70 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.94 USD
Máxima perda consecutiva: -40.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.
Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot
🔹 Registrasi :
🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut
Terima kasih
Email ke Indonesia@hfm.com ya
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
103%
0
0
USD
USD
609
USD
USD
51
100%
238
86%
52%
2.55
1.30
USD
USD
35%
1:500