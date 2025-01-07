SignaleKategorien
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 103%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
238
Gewinntrades:
207 (86.97%)
Verlusttrades:
31 (13.03%)
Bester Trade:
56.70 USD
Schlechtester Trade:
-28.96 USD
Bruttoprofit:
507.36 USD (30 798 pips)
Bruttoverlust:
-198.43 USD (18 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (46.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.70 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
52.43%
Max deposit load:
11.13%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.59
Long-Positionen:
111 (46.64%)
Short-Positionen:
127 (53.36%)
Profit-Faktor:
2.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-40.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.31%
Jahresprognose:
64.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.88 USD (10.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.26% (46.88 USD)
Kapital:
35.03% (141.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDr 238
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDr 309
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDr 13K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.70 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.

Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot

🔹 Registrasi :

🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut

Terima kasih

Email ke Indonesia@hfm.com ya

