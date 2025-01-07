- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
238
Gewinntrades:
207 (86.97%)
Verlusttrades:
31 (13.03%)
Bester Trade:
56.70 USD
Schlechtester Trade:
-28.96 USD
Bruttoprofit:
507.36 USD (30 798 pips)
Bruttoverlust:
-198.43 USD (18 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (46.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.70 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
52.43%
Max deposit load:
11.13%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.59
Long-Positionen:
111 (46.64%)
Short-Positionen:
127 (53.36%)
Profit-Faktor:
2.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-40.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.31%
Jahresprognose:
64.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.88 USD (10.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.26% (46.88 USD)
Kapital:
35.03% (141.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDr
|309
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +56.70 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
