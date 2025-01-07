SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ABG V1 HFM
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
163 (87.63%)
Perte trades:
23 (12.37%)
Meilleure transaction:
56.70 USD
Pire transaction:
-28.96 USD
Bénéfice brut:
395.72 USD (23 983 pips)
Perte brute:
-151.20 USD (13 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (46.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
50.45%
Charge de dépôt maximale:
11.13%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
5.22
Longs trades:
80 (43.01%)
Courts trades:
106 (56.99%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
2.43 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-40.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.88%
Prévision annuelle:
49.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
46.88 USD (10.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.26% (46.88 USD)
Par fonds propres:
35.03% (141.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDr 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDr 245
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDr 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.70 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +46.94 USD
Perte consécutive maximale: -40.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.

Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot

🔹 Registrasi :

🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut

Terima kasih

Email ke Indonesia@hfm.com ya

Aucun avis
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 13:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Share of trading days is too low
2025.01.07 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.07 15:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 15:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 15:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ABG V1 HFM
30 USD par mois
82%
0
0
USD
545
USD
37
100%
186
87%
50%
2.61
1.31
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.