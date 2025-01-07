СигналыРазделы
Robhi Saputra

ABG V1 HFM

Robhi Saputra
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 103%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
206 (86.91%)
Убыточных трейдов:
31 (13.08%)
Лучший трейд:
56.70 USD
Худший трейд:
-28.96 USD
Общая прибыль:
506.36 USD (30 698 pips)
Общий убыток:
-198.43 USD (18 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (46.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
52.43%
Макс. загрузка депозита:
11.13%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.57
Длинных трейдов:
110 (46.41%)
Коротких трейдов:
127 (53.59%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.48%
Годовой прогноз:
54.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.88 USD (10.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.26% (46.88 USD)
По эквити:
35.03% (141.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDr 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDr 308
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDr 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.70 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.94 USD
Макс. убыток в серии: -40.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sekarang Borneogrup Hadir di Broker HFM.

Rebate XAUUSD $8/lot
Rebate Forex $7/lot

🔹 Registrasi :

🔹 Format pindah IB HFM
Dear HFM,
Saya (nama anda) dengan ID (ID anda) ingin melakukan pemindahan ke IB 370768 dikarenakan ingin bekerja sama dengan IB tersebut

Terima kasih

Email ke Indonesia@hfm.com ya

Нет отзывов
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 23:03
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 13:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.19 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.