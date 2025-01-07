- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
206 (86.91%)
Убыточных трейдов:
31 (13.08%)
Лучший трейд:
56.70 USD
Худший трейд:
-28.96 USD
Общая прибыль:
506.36 USD (30 698 pips)
Общий убыток:
-198.43 USD (18 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (46.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
52.43%
Макс. загрузка депозита:
11.13%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.57
Длинных трейдов:
110 (46.41%)
Коротких трейдов:
127 (53.59%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
2.46 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-40.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.70 USD (2)
Прирост в месяц:
4.48%
Годовой прогноз:
54.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.88 USD (10.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.26% (46.88 USD)
По эквити:
35.03% (141.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDr
|308
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDr
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.70 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.94 USD
Макс. убыток в серии: -40.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
