De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 374%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 104
Kârla kapanan işlemler:
1 363 (64.78%)
Zararla kapanan işlemler:
741 (35.22%)
En iyi işlem:
50.35 USD
En kötü işlem:
-315.99 USD
Brüt kâr:
8 372.83 USD (302 188 pips)
Brüt zarar:
-6 500.96 USD (277 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (46.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.86 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
14.19%
Maks. mevduat yükü:
17.16%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
1 231 (58.51%)
Satış işlemleri:
873 (41.49%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
6.14 USD
Ortalama zarar:
-8.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-132.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.76 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.91%
Yıllık tahmin:
-11.06%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.30 USD
Maksimum:
1 066.02 USD (35.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.13% (239.17 USD)
Varlığa göre:
21.34% (229.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.35 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AI Trade 
İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.98% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
