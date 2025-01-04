- Прирост
Всего трейдов:
2 592
Прибыльных трейдов:
1 669 (64.39%)
Убыточных трейдов:
923 (35.61%)
Лучший трейд:
275.70 USD
Худший трейд:
-637.40 USD
Общая прибыль:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Общий убыток:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (46.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.20 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.15%
Макс. загрузка депозита:
46.80%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
1 506 (58.10%)
Коротких трейдов:
1 086 (41.90%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
12.46 USD
Средний убыток:
-22.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-132.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-661.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-40.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.30 USD
Максимальная:
2 510.60 USD (80.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.61% (2 510.60 USD)
По эквити:
31.62% (214.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2592
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|380
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +275.70 USD
Худший трейд: -637 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.03 USD
Макс. убыток в серии: -132.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AI Trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
880
USD
USD
58
99%
2 592
64%
13%
1.01
0.15
USD
USD
81%
1:500