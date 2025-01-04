СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DeNeng
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2024 76%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 592
Прибыльных трейдов:
1 669 (64.39%)
Убыточных трейдов:
923 (35.61%)
Лучший трейд:
275.70 USD
Худший трейд:
-637.40 USD
Общая прибыль:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Общий убыток:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (46.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.20 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.15%
Макс. загрузка депозита:
46.80%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.15
Длинных трейдов:
1 506 (58.10%)
Коротких трейдов:
1 086 (41.90%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
12.46 USD
Средний убыток:
-22.11 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-132.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-661.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-40.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.30 USD
Максимальная:
2 510.60 USD (80.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.61% (2 510.60 USD)
По эквити:
31.62% (214.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2592
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 380
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +275.70 USD
Худший трейд: -637 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +46.03 USD
Макс. убыток в серии: -132.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AI Trade 
Нет отзывов
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 18:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.