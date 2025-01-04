SegnaliSezioni
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 374%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 104
Profit Trade:
1 363 (64.78%)
Loss Trade:
741 (35.22%)
Best Trade:
50.35 USD
Worst Trade:
-315.99 USD
Profitto lordo:
8 372.83 USD (302 188 pips)
Perdita lorda:
-6 500.96 USD (277 623 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (46.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
17.16%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
1 231 (58.51%)
Short Trade:
873 (41.49%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
6.14 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-132.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.76 USD (4)
Crescita mensile:
-0.91%
Previsione annuale:
-11.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.30 USD
Massimale:
1 066.02 USD (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.13% (239.17 USD)
Per equità:
21.34% (229.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.35 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.03 USD
Massima perdita consecutiva: -132.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AI Trade 
Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.98% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
