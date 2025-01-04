- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 104
Profit Trade:
1 363 (64.78%)
Loss Trade:
741 (35.22%)
Best Trade:
50.35 USD
Worst Trade:
-315.99 USD
Profitto lordo:
8 372.83 USD (302 188 pips)
Perdita lorda:
-6 500.96 USD (277 623 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (46.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
17.16%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
1 231 (58.51%)
Short Trade:
873 (41.49%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
6.14 USD
Perdita media:
-8.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-132.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.76 USD (4)
Crescita mensile:
-0.91%
Previsione annuale:
-11.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.30 USD
Massimale:
1 066.02 USD (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.13% (239.17 USD)
Per equità:
21.34% (229.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.35 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.03 USD
Massima perdita consecutiva: -132.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AI Trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
374%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
45
98%
2 104
64%
14%
1.28
0.89
USD
USD
35%
1:500