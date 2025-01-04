シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DeNeng
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 76%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 592
利益トレード:
1 669 (64.39%)
損失トレード:
923 (35.61%)
ベストトレード:
275.70 USD
最悪のトレード:
-637.40 USD
総利益:
20 787.63 USD (388 604 pips)
総損失:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
最大連続の勝ち:
16 (46.03 USD)
最大連続利益:
440.20 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
13.15%
最大入金額:
46.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
1 506 (58.10%)
短いトレード:
1 086 (41.90%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
12.46 USD
平均損失:
-22.11 USD
最大連続の負け:
8 (-132.30 USD)
最大連続損失:
-661.60 USD (3)
月間成長:
-40.62%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.30 USD
最大の:
2 510.60 USD (80.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.61% (2 510.60 USD)
エクイティによる:
31.62% (214.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2592
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 380
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +275.70 USD
最悪のトレード: -637 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +46.03 USD
最大連続損失: -132.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
AI Trade 
レビューなし
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 18:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DeNeng
40 USD/月
76%
0
0
USD
880
USD
58
99%
2 592
64%
13%
1.01
0.15
USD
81%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください