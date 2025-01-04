- 成長
トレード:
2 592
利益トレード:
1 669 (64.39%)
損失トレード:
923 (35.61%)
ベストトレード:
275.70 USD
最悪のトレード:
-637.40 USD
総利益:
20 787.63 USD (388 604 pips)
総損失:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
最大連続の勝ち:
16 (46.03 USD)
最大連続利益:
440.20 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
13.15%
最大入金額:
46.80%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.15
長いトレード:
1 506 (58.10%)
短いトレード:
1 086 (41.90%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
12.46 USD
平均損失:
-22.11 USD
最大連続の負け:
8 (-132.30 USD)
最大連続損失:
-661.60 USD (3)
月間成長:
-40.62%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.30 USD
最大の:
2 510.60 USD (80.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.61% (2 510.60 USD)
エクイティによる:
31.62% (214.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2592
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|380
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +275.70 USD
最悪のトレード: -637 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +46.03 USD
最大連続損失: -132.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
