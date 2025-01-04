SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DeNeng
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 368%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 094
Bénéfice trades:
1 355 (64.70%)
Perte trades:
739 (35.29%)
Meilleure transaction:
50.35 USD
Pire transaction:
-315.99 USD
Bénéfice brut:
8 336.67 USD (300 271 pips)
Perte brute:
-6 499.13 USD (277 442 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (46.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
14.19%
Charge de dépôt maximale:
17.16%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
1 221 (58.31%)
Courts trades:
873 (41.69%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
6.15 USD
Perte moyenne:
-8.79 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-132.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-605.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
-2.01%
Prévision annuelle:
-24.38%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.30 USD
Maximal:
1 066.02 USD (35.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.13% (239.17 USD)
Par fonds propres:
21.34% (229.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2094
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.35 USD
Pire transaction: -316 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.03 USD
Perte consécutive maximale: -132.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.95% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.98% of days out of 301 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
