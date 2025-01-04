SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DeNeng
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 76%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 592
Gewinntrades:
1 669 (64.39%)
Verlusttrades:
923 (35.61%)
Bester Trade:
275.70 USD
Schlechtester Trade:
-637.40 USD
Bruttoprofit:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Bruttoverlust:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (46.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
440.20 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
13.15%
Max deposit load:
46.80%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
1 506 (58.10%)
Short-Positionen:
1 086 (41.90%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-132.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-661.60 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-40.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.30 USD
Maximaler:
2 510.60 USD (80.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.61% (2 510.60 USD)
Kapital:
31.62% (214.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2592
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 380
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +275.70 USD
Schlechtester Trade: -637 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AI Trade 
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 18:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
