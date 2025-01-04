- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 592
Gewinntrades:
1 669 (64.39%)
Verlusttrades:
923 (35.61%)
Bester Trade:
275.70 USD
Schlechtester Trade:
-637.40 USD
Bruttoprofit:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Bruttoverlust:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (46.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
440.20 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
13.15%
Max deposit load:
46.80%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.15
Long-Positionen:
1 506 (58.10%)
Short-Positionen:
1 086 (41.90%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-132.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-661.60 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-40.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.30 USD
Maximaler:
2 510.60 USD (80.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.61% (2 510.60 USD)
Kapital:
31.62% (214.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2592
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|380
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +275.70 USD
Schlechtester Trade: -637 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AI Trade
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
40 USD pro Monat
76%
0
0
USD
USD
880
USD
USD
58
99%
2 592
64%
13%
1.01
0.15
USD
USD
81%
1:500