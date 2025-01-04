SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DeNeng
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2024 21%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 591
Transacciones Rentables:
1 668 (64.37%)
Transacciones Irrentables:
923 (35.62%)
Mejor transacción:
214.50 USD
Peor transacción:
-637.40 USD
Beneficio Bruto:
20 511.93 USD (386 766 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (46.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
440.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
13.15%
Carga máxima del depósito:
46.80%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
1 506 (58.12%)
Transacciones Cortas:
1 085 (41.88%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
12.30 USD
Pérdidas medias:
-22.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-132.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-661.60 USD (3)
Crecimiento al mes:
-59.23%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.30 USD
Máxima:
2 510.60 USD (80.61%)
Reducción relativa:
De balance:
80.61% (2 510.60 USD)
De fondos:
31.62% (214.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2591
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 104
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 702
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +214.50 USD
Peor transacción: -637 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +46.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
AI Trade 
No hay comentarios
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 18:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DeNeng
40 USD al mes
21%
0
0
USD
604
USD
58
99%
2 591
64%
13%
1.00
0.04
USD
81%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.