- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 591
Transacciones Rentables:
1 668 (64.37%)
Transacciones Irrentables:
923 (35.62%)
Mejor transacción:
214.50 USD
Peor transacción:
-637.40 USD
Beneficio Bruto:
20 511.93 USD (386 766 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (46.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
440.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
13.15%
Carga máxima del depósito:
46.80%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
1 506 (58.12%)
Transacciones Cortas:
1 085 (41.88%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
12.30 USD
Pérdidas medias:
-22.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-132.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-661.60 USD (3)
Crecimiento al mes:
-59.23%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.30 USD
Máxima:
2 510.60 USD (80.61%)
Reducción relativa:
De balance:
80.61% (2 510.60 USD)
De fondos:
31.62% (214.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|702
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +214.50 USD
Peor transacción: -637 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +46.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AI Trade
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
604
USD
USD
58
99%
2 591
64%
13%
1.00
0.04
USD
USD
81%
1:500