交易:
2 591
盈利交易:
1 668 (64.37%)
亏损交易:
923 (35.62%)
最好交易:
214.50 USD
最差交易:
-637.40 USD
毛利:
20 511.93 USD (386 766 pips)
毛利亏损:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
最大连续赢利:
16 (46.03 USD)
最大连续盈利:
440.20 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
13.15%
最大入金加载:
46.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
0.04
长期交易:
1 506 (58.12%)
短期交易:
1 085 (41.88%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
12.30 USD
平均损失:
-22.11 USD
最大连续失误:
8 (-132.30 USD)
最大连续亏损:
-661.60 USD (3)
每月增长:
-59.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
58.30 USD
最大值:
2 510.60 USD (80.61%)
相对跌幅:
结余:
80.61% (2 510.60 USD)
净值:
31.62% (214.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|702
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
最好交易: +214.50 USD
最差交易: -637 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +46.03 USD
最大连续亏损: -132.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
