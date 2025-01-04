SinaisSeções
De Neng Wang

DeNeng

De Neng Wang
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2024 76%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 592
Negociações com lucro:
1 669 (64.39%)
Negociações com perda:
923 (35.61%)
Melhor negociação:
275.70 USD
Pior negociação:
-637.40 USD
Lucro bruto:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Perda bruta:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (46.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.20 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.15%
Depósito máximo carregado:
46.80%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
1 506 (58.10%)
Negociações curtas:
1 086 (41.90%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
12.46 USD
Perda média:
-22.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-132.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-661.60 USD (3)
Crescimento mensal:
-40.62%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.30 USD
Máximo:
2 510.60 USD (80.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.61% (2 510.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.62% (214.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2592
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 380
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AI Trade 
Sem comentários
2025.12.29 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 18:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.03 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
2025.10.10 06:24
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DeNeng
40 USD por mês
76%
0
0
USD
880
USD
58
99%
2 592
64%
13%
1.01
0.15
USD
81%
1:500
Copiar

