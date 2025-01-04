- Crescimento
Negociações:
2 592
Negociações com lucro:
1 669 (64.39%)
Negociações com perda:
923 (35.61%)
Melhor negociação:
275.70 USD
Pior negociação:
-637.40 USD
Lucro bruto:
20 787.63 USD (388 604 pips)
Perda bruta:
-20 408.10 USD (386 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (46.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.20 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.15%
Depósito máximo carregado:
46.80%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.15
Negociações longas:
1 506 (58.10%)
Negociações curtas:
1 086 (41.90%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
12.46 USD
Perda média:
-22.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-132.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-661.60 USD (3)
Crescimento mensal:
-40.62%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.30 USD
Máximo:
2 510.60 USD (80.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.61% (2 510.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.62% (214.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2592
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|380
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +275.70 USD
Pior negociação: -637 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +46.03 USD
Máxima perda consecutiva: -132.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
40 USD por mês
76%
0
0
USD
USD
880
USD
USD
58
99%
2 592
64%
13%
1.01
0.15
USD
USD
81%
1:500