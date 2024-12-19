- Büyüme
İşlemler:
1 221
Kârla kapanan işlemler:
780 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (36.12%)
En iyi işlem:
172.50 USD
En kötü işlem:
-301.54 USD
Brüt kâr:
8 912.47 USD (2 914 918 pips)
Brüt zarar:
-8 554.69 USD (3 207 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (308.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.34 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
88.30%
Maks. mevduat yükü:
15.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
795 (65.11%)
Satış işlemleri:
426 (34.89%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-19.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-128.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.33 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.16 USD
Maksimum:
1 398.33 USD (58.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.46% (1 398.33 USD)
Varlığa göre:
69.71% (2 735.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|DJ30
|453
|GER40
|92
|UKOUSD
|51
|UK100
|37
|BTCUSD
|26
|NAS100
|15
|EURUSD
|13
|XAGUSD
|10
|SP500
|5
|GBPUSD
|5
|XRPUSD
|5
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NVIDIA
|1
|DJ30ft
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|DJ30
|-689
|GER40
|-67
|UKOUSD
|-62
|UK100
|-7
|BTCUSD
|33
|NAS100
|-19
|EURUSD
|-129
|XAGUSD
|23
|SP500
|-5
|GBPUSD
|-24
|XRPUSD
|6
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-2
|NVIDIA
|2
|DJ30ft
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|84K
|DJ30
|-817K
|GER40
|6.9K
|UKOUSD
|291
|UK100
|-5.4K
|BTCUSD
|214K
|NAS100
|-28K
|EURUSD
|-441
|XAGUSD
|461
|SP500
|-5.5K
|GBPUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|205
|USDJPY
|-28
|EURGBP
|-27
|AUDNZD
|197
|AUDJPY
|-188
|NVIDIA
|250
|DJ30ft
|1.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +172.50 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +308.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|0.87 × 45
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
VantageInternational-Live
|5.51 × 1514
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.
The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.
İnceleme yok
