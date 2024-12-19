Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 VantageTradingLtd-Live 0.27 × 30 VantagePrimeLimited-Live 0.33 × 191 VantageInternational-Live 3 0.70 × 349 JunoMarkets-Server 0.87 × 45 RoboForex-Pro 3.50 × 4 VantageInternational-Live 5.51 × 1514 YLDFX-Server 01 7.61 × 193 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya