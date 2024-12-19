SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 58%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 221
Kârla kapanan işlemler:
780 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (36.12%)
En iyi işlem:
172.50 USD
En kötü işlem:
-301.54 USD
Brüt kâr:
8 912.47 USD (2 914 918 pips)
Brüt zarar:
-8 554.69 USD (3 207 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (308.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.34 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
88.30%
Maks. mevduat yükü:
15.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
795 (65.11%)
Satış işlemleri:
426 (34.89%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-19.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-128.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.33 USD (4)
Aylık büyüme:
-8.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.16 USD
Maksimum:
1 398.33 USD (58.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.46% (1 398.33 USD)
Varlığa göre:
69.71% (2 735.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 499
DJ30 453
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 26
NAS100 15
EURUSD 13
XAGUSD 10
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
DJ30ft 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
DJ30 -689
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 33
NAS100 -19
EURUSD -129
XAGUSD 23
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
DJ30ft 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 84K
DJ30 -817K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 214K
NAS100 -28K
EURUSD -441
XAGUSD 461
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
DJ30ft 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.50 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +308.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
RoboForex-Pro
3.50 × 4
VantageInternational-Live
5.51 × 1514
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


İnceleme yok
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 14:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 09:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.15 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 18:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 04:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
1K
USD
46
0%
1 221
63%
88%
1.04
0.29
USD
70%
1:500
