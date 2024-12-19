СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
0 отзывов
Надежность
60 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 931
Прибыльных трейдов:
1 163 (60.22%)
Убыточных трейдов:
768 (39.77%)
Лучший трейд:
471.05 USD
Худший трейд:
-301.54 USD
Общая прибыль:
17 782.69 USD (4 667 173 pips)
Общий убыток:
-17 748.10 USD (3 765 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (308.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
549.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
74.01%
Макс. загрузка депозита:
25.07%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
1 215 (62.92%)
Коротких трейдов:
716 (37.08%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
15.29 USD
Средний убыток:
-23.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-128.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-710.33 USD (4)
Прирост в месяц:
-50.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
312.16 USD
Максимальная:
1 398.33 USD (58.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.22% (988.87 USD)
По эквити:
69.71% (2 735.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1148
DJ30 491
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 33
NAS100 15
EURUSD 14
XAGUSD 14
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
DJ30ft 3
GER40ft 3
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
DJ30 -700
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 30
NAS100 -19
EURUSD -126
XAGUSD -186
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
DJ30ft 11
GER40ft -216
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 104K
DJ30 -765K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 299K
NAS100 -28K
EURUSD -436
XAGUSD -167
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
DJ30ft 11K
GER40ft -185K
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +471.05 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +308.34 USD
Макс. убыток в серии: -128.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
VantageInternational-Live
5.52 × 1666
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real5
9.84 × 2034
Exness-MT5Real38
10.13 × 438
еще 11...
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 20:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
681
USD
60
0%
1 931
60%
74%
1.00
0.02
USD
70%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.