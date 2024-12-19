SegnaliSezioni
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 58%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 221
Profit Trade:
780 (63.88%)
Loss Trade:
441 (36.12%)
Best Trade:
172.50 USD
Worst Trade:
-301.54 USD
Profitto lordo:
8 912.47 USD (2 914 918 pips)
Perdita lorda:
-8 554.69 USD (3 207 327 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (308.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.34 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
88.30%
Massimo carico di deposito:
15.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
795 (65.11%)
Short Trade:
426 (34.89%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-19.40 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-128.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.33 USD (4)
Crescita mensile:
-7.57%
Previsione annuale:
-91.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.16 USD
Massimale:
1 398.33 USD (58.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.46% (1 398.33 USD)
Per equità:
69.71% (2 735.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 499
DJ30 453
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 26
NAS100 15
EURUSD 13
XAGUSD 10
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
DJ30ft 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
DJ30 -689
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 33
NAS100 -19
EURUSD -129
XAGUSD 23
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
DJ30ft 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 84K
DJ30 -817K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 214K
NAS100 -28K
EURUSD -441
XAGUSD 461
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
DJ30ft 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.50 USD
Worst Trade: -302 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +308.34 USD
Massima perdita consecutiva: -128.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
RoboForex-Pro
3.50 × 4
VantageInternational-Live
5.51 × 1514
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
30USD al mese
58%
0
0
USD
1K
USD
46
0%
1 221
63%
88%
1.04
0.29
USD
70%
1:500
