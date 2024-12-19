- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 221
Profit Trade:
780 (63.88%)
Loss Trade:
441 (36.12%)
Best Trade:
172.50 USD
Worst Trade:
-301.54 USD
Profitto lordo:
8 912.47 USD (2 914 918 pips)
Perdita lorda:
-8 554.69 USD (3 207 327 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (308.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.34 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
88.30%
Massimo carico di deposito:
15.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
795 (65.11%)
Short Trade:
426 (34.89%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-19.40 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-128.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.33 USD (4)
Crescita mensile:
-7.57%
Previsione annuale:
-91.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.16 USD
Massimale:
1 398.33 USD (58.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.46% (1 398.33 USD)
Per equità:
69.71% (2 735.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|499
|DJ30
|453
|GER40
|92
|UKOUSD
|51
|UK100
|37
|BTCUSD
|26
|NAS100
|15
|EURUSD
|13
|XAGUSD
|10
|SP500
|5
|GBPUSD
|5
|XRPUSD
|5
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NVIDIA
|1
|DJ30ft
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|DJ30
|-689
|GER40
|-67
|UKOUSD
|-62
|UK100
|-7
|BTCUSD
|33
|NAS100
|-19
|EURUSD
|-129
|XAGUSD
|23
|SP500
|-5
|GBPUSD
|-24
|XRPUSD
|6
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-2
|NVIDIA
|2
|DJ30ft
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|84K
|DJ30
|-817K
|GER40
|6.9K
|UKOUSD
|291
|UK100
|-5.4K
|BTCUSD
|214K
|NAS100
|-28K
|EURUSD
|-441
|XAGUSD
|461
|SP500
|-5.5K
|GBPUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|205
|USDJPY
|-28
|EURGBP
|-27
|AUDNZD
|197
|AUDJPY
|-188
|NVIDIA
|250
|DJ30ft
|1.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.50 USD
Worst Trade: -302 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +308.34 USD
Massima perdita consecutiva: -128.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|0.87 × 45
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
VantageInternational-Live
|5.51 × 1514
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.
The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
58%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
46
0%
1 221
63%
88%
1.04
0.29
USD
USD
70%
1:500