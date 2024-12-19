信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
0条评论
可靠性
60
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 931
盈利交易:
1 163 (60.22%)
亏损交易:
768 (39.77%)
最好交易:
471.05 USD
最差交易:
-301.54 USD
毛利:
17 782.69 USD (4 667 173 pips)
毛利亏损:
-17 748.10 USD (3 765 116 pips)
最大连续赢利:
17 (308.34 USD)
最大连续盈利:
549.80 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.01%
最大入金加载:
25.07%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.02
长期交易:
1 215 (62.92%)
短期交易:
716 (37.08%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
15.29 USD
平均损失:
-23.11 USD
最大连续失误:
11 (-128.95 USD)
最大连续亏损:
-710.33 USD (4)
每月增长:
-50.64%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
312.16 USD
最大值:
1 398.33 USD (58.19%)
相对跌幅:
结余:
59.22% (988.87 USD)
净值:
69.71% (2 735.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1148
DJ30 491
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 33
NAS100 15
EURUSD 14
XAGUSD 14
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
DJ30ft 3
GER40ft 3
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
DJ30 -700
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 30
NAS100 -19
EURUSD -126
XAGUSD -186
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
DJ30ft 11
GER40ft -216
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 104K
DJ30 -765K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 299K
NAS100 -28K
EURUSD -436
XAGUSD -167
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
DJ30ft 11K
GER40ft -185K
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +471.05 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +308.34 USD
最大连续亏损: -128.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
VantageInternational-Live
5.52 × 1666
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real5
9.84 × 2034
Exness-MT5Real38
10.13 × 438
11 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


没有评论
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 20:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
每月30 USD
8%
0
0
USD
681
USD
60
0%
1 931
60%
74%
1.00
0.02
USD
70%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载