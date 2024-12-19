- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 931
盈利交易:
1 163 (60.22%)
亏损交易:
768 (39.77%)
最好交易:
471.05 USD
最差交易:
-301.54 USD
毛利:
17 782.69 USD (4 667 173 pips)
毛利亏损:
-17 748.10 USD (3 765 116 pips)
最大连续赢利:
17 (308.34 USD)
最大连续盈利:
549.80 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.01%
最大入金加载:
25.07%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.02
长期交易:
1 215 (62.92%)
短期交易:
716 (37.08%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
15.29 USD
平均损失:
-23.11 USD
最大连续失误:
11 (-128.95 USD)
最大连续亏损:
-710.33 USD (4)
每月增长:
-50.64%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
312.16 USD
最大值:
1 398.33 USD (58.19%)
相对跌幅:
结余:
59.22% (988.87 USD)
净值:
69.71% (2 735.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1148
|DJ30
|491
|GER40
|92
|UKOUSD
|51
|UK100
|37
|BTCUSD
|33
|NAS100
|15
|EURUSD
|14
|XAGUSD
|14
|SP500
|5
|GBPUSD
|5
|XRPUSD
|5
|DJ30ft
|3
|GER40ft
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NVIDIA
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|DJ30
|-700
|GER40
|-67
|UKOUSD
|-62
|UK100
|-7
|BTCUSD
|30
|NAS100
|-19
|EURUSD
|-126
|XAGUSD
|-186
|SP500
|-5
|GBPUSD
|-24
|XRPUSD
|6
|DJ30ft
|11
|GER40ft
|-216
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-2
|NVIDIA
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|104K
|DJ30
|-765K
|GER40
|6.9K
|UKOUSD
|291
|UK100
|-5.4K
|BTCUSD
|299K
|NAS100
|-28K
|EURUSD
|-436
|XAGUSD
|-167
|SP500
|-5.5K
|GBPUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|205
|DJ30ft
|11K
|GER40ft
|-185K
|USDJPY
|-28
|EURGBP
|-27
|AUDNZD
|197
|AUDJPY
|-188
|NVIDIA
|250
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +471.05 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +308.34 USD
最大连续亏损: -128.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
|
JunoMarkets-Server
|0.87 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
|
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
|
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
|
VantageInternational-Live
|5.52 × 1666
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
|
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
|
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|9.84 × 2034
|
Exness-MT5Real38
|10.13 × 438
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.
The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
681
USD
USD
60
0%
1 931
60%
74%
1.00
0.02
USD
USD
70%
1:500