- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 928
Gewinntrades:
1 162 (60.26%)
Verlusttrades:
766 (39.73%)
Bester Trade:
471.05 USD
Schlechtester Trade:
-301.54 USD
Bruttoprofit:
17 782.24 USD (4 667 164 pips)
Bruttoverlust:
-17 597.80 USD (3 764 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (308.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
549.80 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
74.01%
Max deposit load:
25.07%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
1 212 (62.86%)
Short-Positionen:
716 (37.14%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-128.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-710.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-39.78%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
312.16 USD
Maximaler:
1 398.33 USD (58.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.66% (998.75 USD)
Kapital:
69.71% (2 735.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1147
|DJ30
|491
|GER40
|92
|UKOUSD
|51
|UK100
|37
|BTCUSD
|33
|NAS100
|15
|EURUSD
|14
|XAGUSD
|12
|SP500
|5
|GBPUSD
|5
|XRPUSD
|5
|DJ30ft
|3
|GER40ft
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NVIDIA
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|DJ30
|-700
|GER40
|-67
|UKOUSD
|-62
|UK100
|-7
|BTCUSD
|30
|NAS100
|-19
|EURUSD
|-126
|XAGUSD
|-77
|SP500
|-5
|GBPUSD
|-24
|XRPUSD
|6
|DJ30ft
|11
|GER40ft
|-216
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-2
|NVIDIA
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|104K
|DJ30
|-765K
|GER40
|6.9K
|UKOUSD
|291
|UK100
|-5.4K
|BTCUSD
|299K
|NAS100
|-28K
|EURUSD
|-436
|XAGUSD
|263
|SP500
|-5.5K
|GBPUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|205
|DJ30ft
|11K
|GER40ft
|-185K
|USDJPY
|-28
|EURGBP
|-27
|AUDNZD
|197
|AUDJPY
|-188
|NVIDIA
|250
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +471.05 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +308.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
|
JunoMarkets-Server
|0.87 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
|
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
|
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
|
VantageInternational-Live
|5.52 × 1666
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
|
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
|
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|9.84 × 2034
|
Exness-MT5Real38
|10.13 × 438
noch 11 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.
The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
31%
0
0
USD
USD
831
USD
USD
60
0%
1 928
60%
74%
1.01
0.10
USD
USD
70%
1:500