Signale / MetaTrader 5 / Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 928
Gewinntrades:
1 162 (60.26%)
Verlusttrades:
766 (39.73%)
Bester Trade:
471.05 USD
Schlechtester Trade:
-301.54 USD
Bruttoprofit:
17 782.24 USD (4 667 164 pips)
Bruttoverlust:
-17 597.80 USD (3 764 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (308.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
549.80 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
74.01%
Max deposit load:
25.07%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
1 212 (62.86%)
Short-Positionen:
716 (37.14%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-128.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-710.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-39.78%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
312.16 USD
Maximaler:
1 398.33 USD (58.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.66% (998.75 USD)
Kapital:
69.71% (2 735.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1147
DJ30 491
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 33
NAS100 15
EURUSD 14
XAGUSD 12
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
DJ30ft 3
GER40ft 3
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
DJ30 -700
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 30
NAS100 -19
EURUSD -126
XAGUSD -77
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
DJ30ft 11
GER40ft -216
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 104K
DJ30 -765K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 299K
NAS100 -28K
EURUSD -436
XAGUSD 263
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
DJ30ft 11K
GER40ft -185K
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +471.05 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +308.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
VantageInternational-Live
5.52 × 1666
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real5
9.84 × 2034
Exness-MT5Real38
10.13 × 438
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
30 USD pro Monat
31%
0
0
USD
831
USD
60
0%
1 928
60%
74%
1.01
0.10
USD
70%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.