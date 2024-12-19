SignauxSections
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 63%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 218
Bénéfice trades:
779 (63.95%)
Perte trades:
439 (36.04%)
Meilleure transaction:
172.50 USD
Pire transaction:
-301.54 USD
Bénéfice brut:
8 910.57 USD (2 913 018 pips)
Perte brute:
-8 522.63 USD (3 188 706 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (308.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
308.34 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
88.30%
Charge de dépôt maximale:
15.69%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
794 (65.19%)
Courts trades:
424 (34.81%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
11.44 USD
Perte moyenne:
-19.41 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-128.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-710.33 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.71%
Prévision annuelle:
-45.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
312.16 USD
Maximal:
1 398.33 USD (58.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.46% (1 398.33 USD)
Par fonds propres:
69.71% (2 735.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 498
DJ30 451
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 26
NAS100 15
EURUSD 13
XAGUSD 10
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
DJ30ft 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
DJ30 -674
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 33
NAS100 -19
EURUSD -129
XAGUSD 23
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
DJ30ft 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 85K
DJ30 -802K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 214K
NAS100 -28K
EURUSD -441
XAGUSD 461
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
DJ30ft 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.50 USD
Pire transaction: -302 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +308.34 USD
Perte consécutive maximale: -128.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.23 × 26
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
RoboForex-Pro
3.50 × 4
VantageInternational-Live
5.51 × 1514
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


Aucun avis
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 14:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 09:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 06:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.15 14:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 18:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 04:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
