- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 924
利益トレード:
1 160 (60.29%)
損失トレード:
764 (39.71%)
ベストトレード:
471.05 USD
最悪のトレード:
-301.54 USD
総利益:
17 754.04 USD (4 667 030 pips)
総損失:
-17 436.10 USD (3 763 603 pips)
最大連続の勝ち:
17 (308.34 USD)
最大連続利益:
549.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
75.60%
最大入金額:
25.07%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
1 212 (62.99%)
短いトレード:
712 (37.01%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
15.31 USD
平均損失:
-22.82 USD
最大連続の負け:
11 (-128.95 USD)
最大連続損失:
-710.33 USD (4)
月間成長:
-30.10%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
312.16 USD
最大の:
1 398.33 USD (58.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.66% (998.75 USD)
エクイティによる:
69.71% (2 735.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1145
|DJ30
|491
|GER40
|92
|UKOUSD
|51
|UK100
|37
|BTCUSD
|33
|NAS100
|15
|EURUSD
|14
|XAGUSD
|10
|SP500
|5
|GBPUSD
|5
|XRPUSD
|5
|DJ30ft
|3
|GER40ft
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|NVIDIA
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|DJ30
|-700
|GER40
|-67
|UKOUSD
|-62
|UK100
|-7
|BTCUSD
|30
|NAS100
|-19
|EURUSD
|-126
|XAGUSD
|23
|SP500
|-5
|GBPUSD
|-24
|XRPUSD
|6
|DJ30ft
|11
|GER40ft
|-216
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|-2
|NVIDIA
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|104K
|DJ30
|-765K
|GER40
|6.9K
|UKOUSD
|291
|UK100
|-5.4K
|BTCUSD
|299K
|NAS100
|-28K
|EURUSD
|-436
|XAGUSD
|461
|SP500
|-5.5K
|GBPUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|205
|DJ30ft
|11K
|GER40ft
|-185K
|USDJPY
|-28
|EURGBP
|-27
|AUDNZD
|197
|AUDJPY
|-188
|NVIDIA
|250
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +471.05 USD
最悪のトレード: -302 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +308.34 USD
最大連続損失: -128.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
|
JunoMarkets-Server
|0.87 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
|
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
|
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
|
VantageInternational-Live
|5.52 × 1666
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
|
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
|
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|9.84 × 2034
|
Exness-MT5Real38
|10.13 × 438
11 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.
The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
964
USD
USD
59
0%
1 924
60%
76%
1.01
0.17
USD
USD
70%
1:500