シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
Luke Robert Foreman

Index Scalper US30 DAX40 FTSE100

Luke Robert Foreman
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 52%
VantageInternational-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 924
利益トレード:
1 160 (60.29%)
損失トレード:
764 (39.71%)
ベストトレード:
471.05 USD
最悪のトレード:
-301.54 USD
総利益:
17 754.04 USD (4 667 030 pips)
総損失:
-17 436.10 USD (3 763 603 pips)
最大連続の勝ち:
17 (308.34 USD)
最大連続利益:
549.80 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
75.60%
最大入金額:
25.07%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
1 212 (62.99%)
短いトレード:
712 (37.01%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
15.31 USD
平均損失:
-22.82 USD
最大連続の負け:
11 (-128.95 USD)
最大連続損失:
-710.33 USD (4)
月間成長:
-30.10%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
312.16 USD
最大の:
1 398.33 USD (58.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.66% (998.75 USD)
エクイティによる:
69.71% (2 735.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1145
DJ30 491
GER40 92
UKOUSD 51
UK100 37
BTCUSD 33
NAS100 15
EURUSD 14
XAGUSD 10
SP500 5
GBPUSD 5
XRPUSD 5
DJ30ft 3
GER40ft 3
USDJPY 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
NVIDIA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
DJ30 -700
GER40 -67
UKOUSD -62
UK100 -7
BTCUSD 30
NAS100 -19
EURUSD -126
XAGUSD 23
SP500 -5
GBPUSD -24
XRPUSD 6
DJ30ft 11
GER40ft -216
USDJPY 0
EURGBP -1
AUDNZD 1
AUDJPY -2
NVIDIA 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 104K
DJ30 -765K
GER40 6.9K
UKOUSD 291
UK100 -5.4K
BTCUSD 299K
NAS100 -28K
EURUSD -436
XAGUSD 461
SP500 -5.5K
GBPUSD -1.7K
XRPUSD 205
DJ30ft 11K
GER40ft -185K
USDJPY -28
EURGBP -27
AUDNZD 197
AUDJPY -188
NVIDIA 250
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +471.05 USD
最悪のトレード: -302 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +308.34 USD
最大連続損失: -128.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
JunoMarkets-Server
0.87 × 45
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
VantageInternational-Live
5.52 × 1666
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real5
9.84 × 2034
Exness-MT5Real38
10.13 × 438
11 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

A signal that focuses mainly on index (US30, DAX40, FTSE100) but also Gold and forex pairs.

The main strategy is scalping, trading within the ranging price but also longer positions following a trending market.


レビューなし
2025.12.25 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 02:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 20:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 00:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Index Scalper US30 DAX40 FTSE100
30 USD/月
52%
0
0
USD
964
USD
59
0%
1 924
60%
76%
1.01
0.17
USD
70%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください