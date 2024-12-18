SinyallerBölümler
Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 66%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
532 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (23.01%)
En iyi işlem:
2 684.65 USD
En kötü işlem:
-1 262.83 USD
Brüt kâr:
53 215.10 USD (3 662 195 pips)
Brüt zarar:
-36 750.63 USD (142 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (2 406.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 027.47 USD (26)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.54%
Maks. mevduat yükü:
15.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
345 (49.93%)
Satış işlemleri:
346 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
23.83 USD
Ortalama kâr:
100.03 USD
Ortalama zarar:
-231.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 046.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 472.99 USD (5)
Aylık büyüme:
3.67%
Yıllık tahmin:
44.50%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
3 472.99 USD (76.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.27% (3 487.99 USD)
Varlığa göre:
40.53% (10 797.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 301
AUDCADxx 283
AUDNZDxx 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 9.8K
AUDCADxx 18K
AUDNZDxx -377
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 36K
AUDNZDxx -532
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 684.65 USD
En kötü işlem: -1 263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 406.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 046.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


İnceleme yok
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.