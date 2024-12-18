- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 069
盈利交易:
847 (79.23%)
亏损交易:
222 (20.77%)
最好交易:
2 684.65 USD
最差交易:
-4 041.93 USD
毛利:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
毛利亏损:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
最大连续赢利:
70 (1 923.37 USD)
最大连续盈利:
4 580.49 USD (31)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.54%
最大入金加载:
15.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.81
长期交易:
546 (51.08%)
短期交易:
523 (48.92%)
利润因子:
1.39
预期回报:
20.57 USD
平均利润:
91.87 USD
平均损失:
-251.45 USD
最大连续失误:
20 (-1 046.08 USD)
最大连续亏损:
-4 041.93 USD (1)
每月增长:
6.83%
年度预测:
86.15%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
4 576.50 USD (23.22%)
相对跌幅:
结余:
12.27% (3 487.99 USD)
净值:
40.53% (10 797.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|521
|AUDCADxx
|426
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|55K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 684.65 USD
最差交易: -4 042 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 923.37 USD
最大连续亏损: -1 046.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
90%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
55
85%
1 069
79%
98%
1.39
20.57
USD
USD
41%
1:500