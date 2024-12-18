- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 069
Negociações com lucro:
847 (79.23%)
Negociações com perda:
222 (20.77%)
Melhor negociação:
2 684.65 USD
Pior negociação:
-4 041.93 USD
Lucro bruto:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Perda bruta:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (1 923.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 580.49 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
15.25%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.81
Negociações longas:
546 (51.08%)
Negociações curtas:
523 (48.92%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
20.57 USD
Lucro médio:
91.87 USD
Perda média:
-251.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-1 046.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 041.93 USD (1)
Crescimento mensal:
7.35%
Previsão anual:
86.15%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
4 576.50 USD (23.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.27% (3 487.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.53% (10 797.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|521
|AUDCADxx
|426
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|55K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 684.65 USD
Pior negociação: -4 042 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 923.37 USD
Máxima perda consecutiva: -1 046.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
55
85%
1 069
79%
98%
1.39
20.57
USD
USD
41%
1:500