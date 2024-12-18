SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Copy ATHx 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2024 90%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 069
Negociações com lucro:
847 (79.23%)
Negociações com perda:
222 (20.77%)
Melhor negociação:
2 684.65 USD
Pior negociação:
-4 041.93 USD
Lucro bruto:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Perda bruta:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (1 923.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 580.49 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
15.25%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.81
Negociações longas:
546 (51.08%)
Negociações curtas:
523 (48.92%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
20.57 USD
Lucro médio:
91.87 USD
Perda média:
-251.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-1 046.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 041.93 USD (1)
Crescimento mensal:
7.35%
Previsão anual:
86.15%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
4 576.50 USD (23.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.27% (3 487.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.53% (10 797.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 521
AUDCADxx 426
AUDNZDxx 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 55K
AUDNZDxx 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 684.65 USD
Pior negociação: -4 042 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 923.37 USD
Máxima perda consecutiva: -1 046.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Sem comentários
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
No swaps are charged on the signal account
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Copy ATHx 4XC
1000 USD por mês
90%
0
0
USD
22K
USD
55
85%
1 069
79%
98%
1.39
20.57
USD
41%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.