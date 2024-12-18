SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Copy ATHx 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 66%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
532 (76.98%)
Loss Trade:
159 (23.01%)
Best Trade:
2 684.65 USD
Worst Trade:
-1 262.83 USD
Profitto lordo:
53 215.10 USD (3 662 195 pips)
Perdita lorda:
-36 750.63 USD (142 319 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (2 406.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 027.47 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
15.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
345 (49.93%)
Short Trade:
346 (50.07%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
23.83 USD
Profitto medio:
100.03 USD
Perdita media:
-231.14 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 046.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 472.99 USD (5)
Crescita mensile:
4.02%
Previsione annuale:
51.53%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
3 472.99 USD (76.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.27% (3 487.99 USD)
Per equità:
40.53% (10 797.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 301
AUDCADxx 283
AUDNZDxx 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 9.8K
AUDCADxx 18K
AUDNZDxx -377
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 13K
AUDCADxx 36K
AUDNZDxx -532
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 684.65 USD
Worst Trade: -1 263 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 406.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Non ci sono recensioni
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.18 14:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.17 12:03
No swaps are charged
2025.06.16 14:19
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Copy ATHx 4XC
1000USD al mese
66%
0
0
USD
57K
USD
42
78%
691
76%
98%
1.44
23.83
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.