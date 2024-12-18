- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
532 (76.98%)
Loss Trade:
159 (23.01%)
Best Trade:
2 684.65 USD
Worst Trade:
-1 262.83 USD
Profitto lordo:
53 215.10 USD (3 662 195 pips)
Perdita lorda:
-36 750.63 USD (142 319 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (2 406.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 027.47 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
15.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
345 (49.93%)
Short Trade:
346 (50.07%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
23.83 USD
Profitto medio:
100.03 USD
Perdita media:
-231.14 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 046.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 472.99 USD (5)
Crescita mensile:
4.02%
Previsione annuale:
51.53%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
3 472.99 USD (76.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.27% (3 487.99 USD)
Per equità:
40.53% (10 797.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|301
|AUDCADxx
|283
|AUDNZDxx
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|9.8K
|AUDCADxx
|18K
|AUDNZDxx
|-377
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|13K
|AUDCADxx
|36K
|AUDNZDxx
|-532
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 684.65 USD
Worst Trade: -1 263 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 406.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
