- 자본
- 축소
트레이드:
1 099
이익 거래:
872 (79.34%)
손실 거래:
227 (20.66%)
최고의 거래:
2 684.65 USD
최악의 거래:
-4 041.93 USD
총 수익:
78 698.66 USD (3 716 880 pips)
총 손실:
-56 354.14 USD (164 324 pips)
연속 최대 이익:
70 (1 923.37 USD)
연속 최대 이익:
4 580.49 USD (31)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.25%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.88
롱(주식매수):
566 (51.50%)
숏(주식차입매도):
533 (48.50%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
20.33 USD
평균 이익:
90.25 USD
평균 손실:
-248.26 USD
연속 최대 손실:
20 (-1 046.08 USD)
연속 최대 손실:
-4 041.93 USD (1)
월별 성장률:
7.57%
연간 예측:
91.88%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.70 USD
최대한의:
4 576.50 USD (23.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.27% (3 487.99 USD)
자본금별:
40.53% (10 797.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|546
|AUDCADxx
|431
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|12K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|24K
|AUDCADxx
|57K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 684.65 USD
최악의 거래: -4 042 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 923.37 USD
연속 최대 손실: -1 046.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
93%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
56
86%
1 099
79%
100%
1.39
20.33
USD
USD
41%
1:500