Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 90%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 069
Gewinntrades:
847 (79.23%)
Verlusttrades:
222 (20.77%)
Bester Trade:
2 684.65 USD
Schlechtester Trade:
-4 041.93 USD
Bruttoprofit:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Bruttoverlust:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (1 923.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 580.49 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.54%
Max deposit load:
15.25%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.81
Long-Positionen:
546 (51.08%)
Short-Positionen:
523 (48.92%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
20.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
91.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-251.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-1 046.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 041.93 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.04%
Jahresprognose:
73.34%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.70 USD
Maximaler:
4 576.50 USD (23.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.27% (3 487.99 USD)
Kapital:
40.53% (10 797.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADxx 521
AUDCADxx 426
AUDNZDxx 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 55K
AUDNZDxx 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 684.65 USD
Schlechtester Trade: -4 042 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 923.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 046.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Keine Bewertungen
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
No swaps are charged on the signal account
