Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 90%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 069
Прибыльных трейдов:
847 (79.23%)
Убыточных трейдов:
222 (20.77%)
Лучший трейд:
2 684.65 USD
Худший трейд:
-4 041.93 USD
Общая прибыль:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Общий убыток:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (1 923.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 580.49 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.54%
Макс. загрузка депозита:
15.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
546 (51.08%)
Коротких трейдов:
523 (48.92%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
20.57 USD
Средняя прибыль:
91.87 USD
Средний убыток:
-251.45 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 046.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 041.93 USD (1)
Прирост в месяц:
7.10%
Годовой прогноз:
86.15%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
4 576.50 USD (23.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.27% (3 487.99 USD)
По эквити:
40.53% (10 797.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 521
AUDCADxx 426
AUDNZDxx 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 55K
AUDNZDxx 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 684.65 USD
Худший трейд: -4 042 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 923.37 USD
Макс. убыток в серии: -1 046.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 14:27
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.