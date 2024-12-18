- Прирост
Всего трейдов:
1 069
Прибыльных трейдов:
847 (79.23%)
Убыточных трейдов:
222 (20.77%)
Лучший трейд:
2 684.65 USD
Худший трейд:
-4 041.93 USD
Общая прибыль:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Общий убыток:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (1 923.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 580.49 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.54%
Макс. загрузка депозита:
15.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.81
Длинных трейдов:
546 (51.08%)
Коротких трейдов:
523 (48.92%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
20.57 USD
Средняя прибыль:
91.87 USD
Средний убыток:
-251.45 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 046.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 041.93 USD (1)
Прирост в месяц:
7.10%
Годовой прогноз:
86.15%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
4 576.50 USD (23.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.27% (3 487.99 USD)
По эквити:
40.53% (10 797.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|521
|AUDCADxx
|426
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|55K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 684.65 USD
Худший трейд: -4 042 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 923.37 USD
Макс. убыток в серии: -1 046.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
