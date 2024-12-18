- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 069
利益トレード:
847 (79.23%)
損失トレード:
222 (20.77%)
ベストトレード:
2 684.65 USD
最悪のトレード:
-4 041.93 USD
総利益:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
総損失:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
最大連続の勝ち:
70 (1 923.37 USD)
最大連続利益:
4 580.49 USD (31)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.54%
最大入金額:
15.25%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.81
長いトレード:
546 (51.08%)
短いトレード:
523 (48.92%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
20.57 USD
平均利益:
91.87 USD
平均損失:
-251.45 USD
最大連続の負け:
20 (-1 046.08 USD)
最大連続損失:
-4 041.93 USD (1)
月間成長:
6.04%
年間予想:
73.34%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 USD
最大の:
4 576.50 USD (23.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.27% (3 487.99 USD)
エクイティによる:
40.53% (10 797.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|521
|AUDCADxx
|426
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|55K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 684.65 USD
最悪のトレード: -4 042 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 923.37 USD
最大連続損失: -1 046.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
90%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
55
85%
1 069
79%
98%
1.39
20.57
USD
USD
41%
1:500