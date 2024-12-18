- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 069
Profit Trades:
847 (79.23%)
Loss Trades:
222 (20.77%)
Best trade:
2 684.65 USD
Worst trade:
-4 041.93 USD
Gross Profit:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Gross Loss:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Maximum consecutive wins:
70 (1 923.37 USD)
Maximal consecutive profit:
4 580.49 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
97.54%
Max deposit load:
15.25%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
4.81
Long Trades:
546 (51.08%)
Short Trades:
523 (48.92%)
Profit Factor:
1.39
Expected Payoff:
20.57 USD
Average Profit:
91.87 USD
Average Loss:
-251.45 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-1 046.08 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 041.93 USD (1)
Monthly growth:
7.10%
Annual Forecast:
86.15%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.70 USD
Maximal:
4 576.50 USD (23.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.27% (3 487.99 USD)
By Equity:
40.53% (10 797.63 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|521
|AUDCADxx
|426
|AUDNZDxx
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|-33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|22K
|AUDCADxx
|55K
|AUDNZDxx
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +2 684.65 USD
Worst trade: -4 042 USD
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +1 923.37 USD
Maximal consecutive loss: -1 046.08 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
