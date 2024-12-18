SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Copy ATHx 4XC
Thiago Rabello Albino

Copy ATHx 4XC

Thiago Rabello Albino
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2024 90%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 069
Transacciones Rentables:
847 (79.23%)
Transacciones Irrentables:
222 (20.77%)
Mejor transacción:
2 684.65 USD
Peor transacción:
-4 041.93 USD
Beneficio Bruto:
77 814.92 USD (3 710 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 822.42 USD (161 318 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (1 923.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 580.49 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.54%
Carga máxima del depósito:
15.25%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.81
Transacciones Largas:
546 (51.08%)
Transacciones Cortas:
523 (48.92%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
20.57 USD
Beneficio medio:
91.87 USD
Pérdidas medias:
-251.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-1 046.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 041.93 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.38%
Pronóstico anual:
86.15%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
4 576.50 USD (23.22%)
Reducción relativa:
De balance:
12.27% (3 487.99 USD)
De fondos:
40.53% (10 797.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 521
AUDCADxx 426
AUDNZDxx 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx -33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 55K
AUDNZDxx 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 684.65 USD
Peor transacción: -4 042 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 923.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 046.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


